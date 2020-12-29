Учёные назвали причину смерти больных COVID-19 от тромбоза

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Чрезмерная активность иммунных клеток-нейтрофилов является причиной смертности пациентов, болеющих COVID-19 в тяжёлой форме. К такому выводу пришли испанские учёные.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology. Учёные изучили образцы свернувшейся крови, взятой из коронарной артерии пациентов, которые перенесли инфаркт после заражения COVID-19. Как выяснилось, в образцах присутствовали следы нейтрофилов.

При тяжёлой форме коронавируса нейтрофильные экстраклеточные ловушки (НЭЛ), убивающие вирусы и микробы, начинают работать хуже. Они соединяются не только с возбудителями болезней, но и с тромбоцитами. В итоге это приводит к спонтанному формированию тромбов.

Медики за последние сутки вылечили 24 874 пациента с COVID-19 в России. За всё время пандемии в стране выздоровели 2 496 183 человека.

Днём ранее от коронавируса излечились 20 480 граждан. Кроме того, врачи выявили 27 002 новых случаев заражения. В общей сложности в стране были инфицированы 3 105 037 россиян. Скончались 55 827 человек, из них 562 — за минувшие сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас в Москве на амбулаторном и стационарном лечении от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) находятся около 130 тысяч человек, рассказал глава города Сергей Собянин. Он добавил, что мегаполис в данный момент на пике заболеваемости.