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Учёные из Браунского университета установили причину слипаемости овсяных колечек для завтрака. Американским физикам удалось построить численную модель и объяснить феномен.

По словам руководителя проекта Дэниела Харриса, причиной слипания овсяных колец в молоке стал возникающий наклон дисков при близком расположении. Он приводит к увеличению сцепления между объектами.

Для выяснения этого нюанса учёным потребовалось учесть наклон объектов, вертикальное смещение и капиллярные силы. Так, последние стали причиной искривления поверхности жидкости. Также исследователи для проведения эксперимента разработали два супергидрофобных пластиковых диска. Они были сантиметрового размера. Один из них удерживался на месте механическим способом, а в другой поместили магнит для перемещения с помощью магнитного поля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные обнаружили возможность крокодилов скакать галопом. Также они могут достигать скорости около 18 км/ч.