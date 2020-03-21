https://static.news.ru/photo/dc370096-6b3a-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Placoderm2/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Доисторическая рыба, которая в кругах научных специалистов обозначается как Elpistostege watson, может оказаться недостающим звеном в изученной на данный момент эволюционной цепи. Учёные назвали её плавники своеобразным прототипом руки человека.

Исследование проводила группа специалистов из Канады и Австралии. Они изучали окаменелые останки доисторической рыбы и увидели, что плавники у неё выглядели крайне странно — они имели пальцевидные кости. По мнению руководителя группы, профессора Джона Лонга, учёные нашли настоящий прообраз человеческой руки.

Это открытие доказывает, что зачатки рук появились у существ ещё до выхода из воды, — приводит слова профессора Planet Today.

Как ранее писал NEWS.ru, гиены — пещерные и пятнистые — несколько миллионов лет назад мигрировали с территории современной Африки вслед за древними людьми. К такому выводу в результате исследования пришли члены группы учёных, в которой объединились научные специалисты из России, Дании и Германии.