Учёные назвали оптимальную скорость ходьбы для достижения долголетия

Японские учёные назвали главный фактор, который поможет достичь долголетия. Энергичная ходьба на 100 процентов увеличивает шансы прожить на десять лет больше в пожилом возрасте, например с 70 до 80 лет, сообщает «РГ» со ссылкой на исследование.

Ходить необходимо со скоростью не менее 5,4 километра в час. И если человек 70-летнего возраста передвигается с меньшей скоростью, то его шансы достичь 80 лет составляют уже 15–35%.

Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживёт, — приводит издание утверждение одного из авторов работы, президента Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая.

Согласно проведённым специалистами наблюдениям, скорость ходьбы японцев увеличилась до 10% начиная с 1997 года. Поэтому их физическое состояние в возрасте 70 лет сейчас улучшается.

Старость, если понимать её как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин, — резюмировал учёный.

Ранее британские учёные назвали три повседневные привычки, которые могут снизить риск возрастных заболеваний. По их мнению, чтобы продлить жизнь, следует меньше употреблять сахара и больше — витаминов и полезных веществ.