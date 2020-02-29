https://static.news.ru/photo/2faa5c44-5b07-11ea-a686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thorsten Negro/imageBROKER.com/Global Look Press

Два исследователя из США впервые доказали, что почти все известные науке амфибии флуоресцируют зелёным или жёлтым цветами, если посветить на них синим светом. Скорее всего, свойство появилось на ранних этапах эволюции земноводных. Пока не очень ясно, как именно данные животные светятся и зачем.

Биологическая флуоресценция — процесс, при котором ткань живых организмов поглощает свет определённой длины волны, а потом излучает его на более высокой длине, соответствующей меньшей энергии, пишет журнал Nature Scientific Reports.

Представители каждого вида изученных земноводных на протяжении всей жизни, начиная с личинок, излучали зелёный или жёлтый цвет. Поглощение синих лучей давало более яркое свечение, чем ультрафиолет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вырубка лесов привела животный мир Гаити на грань исчезновения Почти все дикие леса островного карибского государства были использованы под нужды фермеров и превратились в итоге в пустоши. Пока ещё экзотические земноводные острова могут восстановить численность своих популяций, но только если люди им помогут.