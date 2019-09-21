Новую разновидность насекомого обнаружили учёные из Новой Зеландии. Блохи этого вида оказались настолько маленького размера, что получили название в честь хоббита Фродо Бэггинса — героя романа Джона Толкина «Властелин колец». Это связано с маленькими размерами одного из главных героев саги.
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Psylla frodobagginsi изучили исследователи Франческо Мартони и Карен Армстронг. Длина самцов этого вида не превышает 1,24 мм. Самки чуть крупнее —1,56 мм.
Ранее жители Великобритании пожаловались на нашествие пауков. Они пролезают в квартиры и кусают хозяев, писал News.ru.