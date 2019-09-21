https://static.news.ru/photo/a953e5e2-dc72-11e9-adc0-fa163e074e61_660.jpg Psylla frodobagginsi Фото: Wikidata

Новую разновидность насекомого обнаружили учёные из Новой Зеландии. Блохи этого вида оказались настолько маленького размера, что получили название в честь хоббита Фродо Бэггинса — героя романа Джона Толкина «Властелин колец». Это связано с маленькими размерами одного из главных героев саги.

Как пишет The Guardian , неизвестную ранее травяную блоху нашли на Южном острове Новой Зеландии. Именно там и проходила часть съёмок экранизации романа Толкина.

Psylla frodobagginsi изучили исследователи Франческо Мартони и Карен Армстронг. Длина самцов этого вида не превышает 1,24 мм. Самки чуть крупнее —1,56 мм.

Ранее жители Великобритании пожаловались на нашествие пауков. Они пролезают в квартиры и кусают хозяев, писал News.ru.