Учёные назвали «ночной» симптом рака крови

Одним из симптомов лейкемии может оказаться повышенная потливость, наблюдаемая по ночам. К такому выводу пришли исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK. О результатах их работы пишет издание Express.

Авторы материала отмечают , что повышенное потоотделение наблюдается также у женщин в период менопаузы, однако при лейкемии это явление носит постоянный характер.

Исследователи опросили более двух тысяч человек, у 31% повышенная потливость наблюдалась в том числе по ночам перед обнаружением заболевания.

Представители организации рекомендуют людям, страдающим повышенным потоотделением, при котором регулярно приходится менять одежду, обратиться к врачу. Исследователи подчёркивают, что данное явление при раке крови может свидетельствовать о попытке организма бороться с болезнью.

Ранее онколог назвала напитки, провоцирующие развитие рака толстой кишки.