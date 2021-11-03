Учёные назвали неожиданную причину тяжёлого течения коронавируса

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Австралийские учёные из Научно-исследовательского института Бергхофера в Квинсленде назвали фактор, который провоцирует тяжёлое течение коронавируса. Это генетическая предрасположенность к кислотному рефлюксу или изжога, сообщает Human Molecular Genetics.

К такому выводу учёные пришли после проведения многочисленных исследований.

Мы выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15%-м повышением риска тяжёлого течения и госпитализации при COVID-19, — приводит издание объяснение врачей.

Кислотный рефлюкс представляет собой заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором кислота поступает в пищевод, а не в желудок, как у здорового человека. Этим она нарушает всю работу ЖКТ.

Как предположили учёные, именно кислотный рефлюкс играет прямую роль при увеличении рисков госпитализации при коронавирусе. Таким образом, людям с изжогой опасно болеть COVID-19.

Ранее учёные из Оксфордского университета обнаружили ген, из-за которого, предположительно, почти вдвое увеличивается риск осложнений при коронавирусе. Относительно неизученный ген LZTFL1 увеличивает при смертоносной инфекции риск отказа дыхательных путей.