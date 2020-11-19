Учёные назвали народы, имеющие адаптацию к коронавирусу

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Биологи из Австралии и США выявили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Так, адаптация к подобным инфекциям у жителей региона началась ещё 25 тысяч лет назад.

Итоги исследования представлены на сервере препринтов bioRxiv. В ходе него учёные изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP).

Как выяснилось, у жителей Восточной Азии наблюдается набор из 42 CoV-VIP. Они действуют в отношении коронавирусов в три раза активнее, нежели другие белки. Возраст самых древних CoV-VIP оценивается в 900 поколений.

Авторы исследования считают, что эпидемии коронавирусных инфекций происходили в Восточной Азии регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад. Это стало причиной формирования у населения наследственного иммунитета.

По мнению учёных, полученные выводы позволят выработать верную эпидемиологическую стратегию, которую, в свою очередь, можно нацелить на распределение вакцин и корректировку методов лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что формулу спрея для носа против COVID-19 разработали учёные из Университета Бирмингема в Великобритании.

Как уточняют исследователи, для создания формулы использовались компоненты, разрешённые на использование в человеческом организме. Их предоставили регуляторы Британии, Европы и США.