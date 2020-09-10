Учёные нашли замену аппаратам ИВЛ при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/56cf774c-f3c7-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские учёные предложили на замену аппаратам ИВЛ ингаляторы с гелиево-кислородной смесью. Таким образом будут лечить тяжёлые случаи заболевания.

Система уже апробирована на базе республиканской больницы в Коми, где ингаляциями с гелиево-кислородной смесью вылечили 50 тяжелобольных, пишет РИА Новости.

О замене аппаратов ИВЛ на более современные приборы рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые применялись изначально для таких ингаляций, и попробовали сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Результат превзошёл все ожидания.

Учёный отметил, что искусственная вентиляция лёгких — это тяжёлая нагрузка на организм, тогда как подогреваемая до 90–95 градусов смесь переносится пациентами гораздо легче. В ближайшее время планируется начать выпуск этих приборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росздравнадзор повторно выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» и разрешил его эксплуатацию в лечебных учреждениях.