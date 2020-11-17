Учёные нашли удивительное сходство в строении мозга человека и Вселенной

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Итальянские учёные обнаружили множество общих черт в структуре человеческого мозга и Вселенной. По мнению исследователей, несмотря на разницу в масштабе — более 27 порядков, — в процессе структурирования мозга и сети галактик действовали одни и те же физические законы.

Нейроны мозга и галактики расположены в виде длинных нитей и узлов. Они составляют только около 30% массы систем, а 70% приходятся на компоненты, играющие пассивную роль, — воду в мозге и тёмную энергию в наблюдаемой Вселенной.

Исследование астрофизика Франко Вацца из Болонского университета и нейрохирурга Альберто Фелетти из Университета Вероны опубликовано в журнале Frontiers of Physics.

Исследователи также составили сравнительную модель флуктуации вещества в обеих системах и изучили их структурные, морфологические и сетевые свойства.

Так, анализ спектральной плотности двух систем показал, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка в масштабе от одного микрометра до 0,1 мм следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической паутине, но в более крупном масштабе — от 5 до 500 млн световых лет.

Также сходство было обнаружено при подсчёте среднего количества соединений в каждом узле и тенденции кластеризации нескольких соединений в центральных узлах внутри сети.

По мнению авторов исследования, такая удивительная степень сходства предполагает, что самоорганизация обеих сложных систем, вероятно, формируется в соответствии с теми же принципами сетевой динамики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опыты на лабораторных мышах и трёхмерных моделях нейронов, а также изучение тела жертвы COVID-19 позволили американским учёным из Йельского университета сделать вывод, что коронавирус способен оказывать негативное влияние на мозг заражённых.