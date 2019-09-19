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Исследовательская группа учёных из России и США выяснили, что несколько видов живущих на территории горных районов Саян и Алтая рачков-дафний являются своеобразными климатическими «беженцами». Это значит, что они пережили ледниковый период в «убежище» пресноводной фауны.

Оно располагалось на юге Сибири во времена плейстоцена. По мнению учёных, нынешняя эпоха оледенения началась в конце плиоцена. Это период, плейстоцену предшествующий. При переходе от одной эпохи к другой наблюдались...