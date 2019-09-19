Бельгийские учёные открыли места в организме пациента, где «прячется» ВИЧ во время курса лечения. При прерывании терапии вирус выходит из «убежища» и может вновь попасть в кровь, вызывая обострение.
Изучением этой проблемы занимались Линос Вандекеркхов и Мари-Ангелик де Шеердер. Результаты их работы опубликованы в научном журнале
Оказалось, что иммунные клетки, которые должны подавлять активность возбудителя, одновременно отвечают за образование вирусных резервуаров. Важнейший аспект открытия заключается в том, что «выброс» вирусов при ослаблении иммунитета происходит не из одного какого-то органа или части организма, а изо всех систем, — объясняют соавторы исследования.
Поскольку специалисты научились контролировать момент выброса вирусов в кровь, им теперь легче определять места расположения резервуаров, отмечается в работе.
Ранее группа учёных из Канады, Швейцарии, Британии, России, США и Финляндии обнаружила механизм, который обезвреживает ВИЧ. Он заключается в том, что противовирусное органическое соединение, попадая в организм, «изымает» атом цинка из молекулы вируса и тем самым дезактивирует его, писал News.ru.