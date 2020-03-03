https://static.news.ru/photo/c03cb32c-5d61-11ea-9ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Ожирение повышает вероятность заболевания гриппом человека, а также ускоряет эволюцию этого вируса. К такому выводу пришли американские биологи. Они провели опыты на мышах.

Наши эксперименты показывают, что ожирение помогает вирусу проникать организм, ускоряет его деление и «помогает» ему заполучать больше мутаций, часть из которых будет полезной для возбудителя гриппа, — заявила биолог Университета штата Теннесси Стейси Шульц-Черри.

Специалисты заражали свиным гриппом H1N1 две группы грызунов: у одной была нормальная масса тела, в другой особи страдали от ожирения. Исследования показали, что несмотря на равное количество вирусных частиц, грипп лучше развивался у полных грызунов. Тогда биологи взяли вирус гриппа из выделений первых двух групп мышей и заразили новые партии грызунов.

Выяснилось, что в организме более тучных мышей вирус значительное быстрее менялся, чем при размножении в клетках животных с нормальной массой. У полных грызунов эволюция вируса гриппа проходила быстрее, сообщает mBio.

Биологи считают, что появление новых мутаций в РНК вируса связано с тем, что в иммунных клетках более полных мышей было меньше интерферонов. Эти белки привлекают внимание иммунной системы к зараженным клеткам и мешают размножению вируса. Их низкая концентрация меняет работу внутриклеточных механизмов, после чего большое число ошибок при сборке новых нитей РНК повышает генетическое разнообразие гриппа.

NEWS.ru писал, что учёные выявили связь между первой детской болезнью и гриппом.