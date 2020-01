https://static.news.ru/photo/5c840348-3b8e-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты из США выяснили, как сделать процесс зрительного обучения наиболее эффективным. Ранее было принято считать, что самый действенный способ — награда. Однако на данный момент обнаружен ещё один важный фактор, влияющий на эффективную работу зрительного внимания.

Группа учёных из Брауновского университета под руководством Юки Сасаки выяснили, что вознаграждение улучшает процесс обучения только вместе со сном. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, использование сна и награды улучшило результаты испытуемых на 40%.

В рамках эксперимента добровольцев попросили вечером выполнить тесты и лечь спать, а утром выполнить задания снова. Всем участникам не разрешалось есть и пить за четыре часа до начала исследования. Таким образом специалисты смогли использовать воду в качестве награды за правильный ответ. Однако выяснилось, что отказавшиеся от сна во время тестов группы, дали лишь на 10% больше правильных ответов.

Учёные провели ещё несколько экспериментов и убедились, что позитивное подкрепление в виде вознаграждения влияет на результаты зрительного обучения только в случае, если после этого человек выспится. По-видимому, именно сон обеспечивает закрепление результатов обучения с подкреплением, заключили учёные.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи из Финляндии разработали искусственный интеллект, который способен распознать человека по танцу.