Учёные нашли связь между пыльцой растений и уменьшением коронавируса

Цветение растений и их пыльца могут уменьшить распространение коронавируса летом. Связь между появлением пыльцы и уменьшением случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых есть грипп и коронавирус, выявили учёные Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус.
Летом иммунитет человека начинает работать активнее, причина тому — воздействие аллергенов от пыльцы и возникновение особого аэрозоля в воздухе, который способствует сокращению вирусных частиц. Появлением пыльцы в сочетании с погодными переменными можно объяснить сезонность эпидемий тира ОРВИ и гриппа, считают специалисты.
Но российские учёные такой вывод зарубежных коллег сочли преждевременным. Они считают, что коронавирус распространяется при любой погоде и любых условиях,
Число заражённых коронавирусом на сегодня в мире превысило 13 млн человек. В России заразились боле 733 тыс. человек с начала пандемии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что капуста является тем продуктом, который «убивает» коронавирус. К такому выводу пришли исследователи Университета Монпелье во Франции. По их данным, низкие показатели смертности от COVID-19 отмечаются в тех странах, где популярностью у населения пользуются различные виды капусты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен