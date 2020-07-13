Учёные нашли связь между пыльцой растений и уменьшением коронавируса

https://static.news.ru/photo/ec3cf4b2-c582-11ea-9006-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цветение растений и их пыльца могут уменьшить распространение коронавируса летом. Связь между появлением пыльцы и уменьшением случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых есть грипп и коронавирус, выявили учёные Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус.

Летом иммунитет человека начинает работать активнее, причина тому — воздействие аллергенов от пыльцы и возникновение особого аэрозоля в воздухе, который способствует сокращению вирусных частиц. Появлением пыльцы в сочетании с погодными переменными можно объяснить сезонность эпидемий тира ОРВИ и гриппа, считают специалисты.

Но российские учёные такой вывод зарубежных коллег сочли преждевременным. Они считают, что коронавирус распространяется при любой погоде и любых условиях, пишут «Известия». К тому же пыльца как аллерген не стимулирует иммунную систему, а всего лишь заставляет её неправильно работать.

Число заражённых коронавирусом на сегодня в мире превысило 13 млн человек. В России заразились боле 733 тыс. человек с начала пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что капуста является тем продуктом, который «убивает» коронавирус. К такому выводу пришли исследователи Университета Монпелье во Франции. По их данным, низкие показатели смертности от COVID-19 отмечаются в тех странах, где популярностью у населения пользуются различные виды капусты.