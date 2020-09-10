Учёные нашли связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

Опыты на лабораторных мышах и трёхмерных моделях нёйронов, а также изучение тела жертвы COVID-19 позволили американским учёным из Йельского университета сделать вывод, что коронавирус способен оказывать негативное влияние на мозг заражённых.
Об этом
Специалисты пока не готовы однозначно сказать, восстанавливаются ли синапсы в полном объёме после выздоровления от коронавирусной инфекции. Также до сих пор неясно, насколько вреден для мозга коронавирус на практике — полученные данные лишь демонстрируют возможную связь между повреждениями нейронов и инфекцией.
Исследование ещё ждёт официальной публикации в каком-либо из научных изданий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Вашингтонского университета создали средство, защищающее клетки человека от заражения коронавирусом. В основе разработки — белковые соединения, которые по своим защитным действиям являются наиболее эффективными против патогена и в шесть раз превосходят наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2.
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