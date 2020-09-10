Учёные нашли связь между коронавирусом и повреждением клеток мозга

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Опыты на лабораторных мышах и трёхмерных моделях нёйронов, а также изучение тела жертвы COVID-19 позволили американским учёным из Йельского университета сделать вывод, что коронавирус способен оказывать негативное влияние на мозг заражённых.

Об этом пишет «Московский комсомолец». Авторы исследования выдвинули предположение, что при COVID-19 нейроны мозга подвергаются уникальному воздействию, не наблюдаемому при других вирусных инфекциях. Коронавирус перекрывает доступ к кислороду, не разрушая нейроны, но снижая число синаптических связей.

Специалисты пока не готовы однозначно сказать, восстанавливаются ли синапсы в полном объёме после выздоровления от коронавирусной инфекции. Также до сих пор неясно, насколько вреден для мозга коронавирус на практике — полученные данные лишь демонстрируют возможную связь между повреждениями нейронов и инфекцией.

Исследование ещё ждёт официальной публикации в каком-либо из научных изданий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Вашингтонского университета создали средство, защищающее клетки человека от заражения коронавирусом. В основе разработки — белковые соединения, которые по своим защитным действиям являются наиболее эффективными против патогена и в шесть раз превосходят наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2.