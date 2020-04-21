Учёные связали тревожные расстройства с поведением во младенчестве

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Исследование группы учёных из нескольких университетов США показало, что младенцы с так называемым поведенческим торможением (ПТ) вырастают закрытыми, интровертными людьми с риском развития тревожных расстройств.

Об этом сообщает MedikForum. Исследование проводилось на протяжении более 20 лет. Группу испытуемых последовательно изучали в возрасте четырёх месяцев, 14 месяцев, 15 лет и, наконец, 26 лет. Последняя проверка была посвящена выяснению социальных навыков и оценке личностных характеристик. Также учёных интересовали карьерные достижения участников исследования.

Результаты изучения показали, что младенцы с признаками ПТ в подростковом возрасте острее реагировали на ошибки и вырастали сдержанными людьми, неохотно заводящими социальные связи и склонными к тревожности. Между тем, исследование не выявило связи младенческого темперамента с успехами в работе и карьере.

Поведенческое торможение является специфическим типом темперамента у младенцев. ПТ характеризуется осторожным, закрытым поведением грудного ребёнка.

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