Учёные нашли связь механизма старения с вероятностью умереть от COVID-19

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Группа учёных из России и США выявила связь вероятности умереть от коронавирусной инфекции с генами, связанными со старением.

Профессор Гарвардского университета Вадим Гладышев рассказал о результатах научных изысканий на всероссийском форуме «Наука будущего — наука молодых», передаёт ТАСС. Специалист отметил, что COVID-19 ведёт себя во многих отношениях как болезнь старения.

Во всех странах смертность удваивается на каждые восемь лет прожитой жизни, как это характерно для рака и всех возрастных заболеваний, — указал учёный.

За последние полгода выявлено несколько факторов риска, связанных с повышенной вероятностью заражения коронавирусом и летального исхода. В частности, COVID-19 тяжело переносят люди, страдающие старческими или врождёнными патологиями сердца и сосудов, диабетики, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

Анализируя факторы риска, Гладышев и его коллеги обратили внимание, что уровень летальности коронавируса растёт вместе с возрастом человека аналогично ряду других заболеваний. Учёные проанализировали геном людей, перенёсших COVID-19, и установили, что вариации в генах, которые напрямую связаны со скоростью старения, очень сильно влияли на вероятность гибели носителя коронавируса.

Мы обнаружили, что те генетические варианты, которые способствуют увеличению продолжительности жизни, также защищают человека от коронавирусной инфекции. Вдобавок, мы измерили биологический возраст тремя разными способами, и в каждом случае видели, что этот параметр напрямую был связан с шансами гибели от COVID-19. Иными словами, на вероятность смерти влиял не только хронологический, но биологический возраст, — рассказал Гладышев.

COVID-19 в этом отношении схож с диабетом, болезнями сердца и злокачественными опухолями. Эта особенность даёт возможность создания новых способов борьбы с коронавирусом. Учёный допустил, что лечить инфекцию можно не только специализированными препаратами, но и методиками, замедляющими старение.

К примеру, если мы сможем уменьшить биологический возраст пожилых людей всего на год, то тогда смертность от коронавируса среди них снизится на 20%. Подобные клинические испытания уже проводятся, — заключил профессор.

Ранее немецкие учёные изучили механизм проникновения коронавируса в мозг, передавал NEWS.ru. Согласно предварительным выкладкам, SARS-CoV-2 попадает в мозг через обонятельную слизистую оболочку. Это может объяснять и наиболее популярный симптом заражения в виде потери обоняния и вкуса.