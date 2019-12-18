https://static.news.ru/photo/34300790-2165-11ea-baae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Российские учёные разработали технологию, позволяющую вчетверо увеличить срок консервации органов, предназначенных для трансплантации.

Суть методики заключается в том, чтобы обратимым образом затормозить метаболические процессы в ткани. Для этого на первом этапе применяется специальный раствор, а затем орган подвергается воздействию сложносоставной газовой смеси. При этом орган охлаждается до температуры +2 ... +4 °С и оставляется на хранение до пересадки.

Испытание технологии на органах животных начнутся в первой половине 2020 года. Их цель — доказать, что новая методика позволяет сохранить не только жизнеспособность органа, но и его полную работоспособность. Кроме того, исследователи проверят эффективность технологии на различных органах — сердце, печени, почках, сообщает ТАСС со ссылкой на завлабораторией новых хирургических технологий Центра хирургии и трансплантологии Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александра Сушкова.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние три года в полтора раза возросло количество операций по пересадке органов. Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила необходимость дальнейшего развития данного направления медицины.