Российские учёные разработали технологию, позволяющую вчетверо увеличить срок консервации органов, предназначенных для трансплантации.
Суть методики заключается в том, чтобы обратимым образом затормозить метаболические процессы в ткани. Для этого на первом этапе применяется специальный раствор, а затем орган подвергается воздействию сложносоставной газовой смеси. При этом орган охлаждается до температуры +2 ... +4 °С и оставляется на хранение до пересадки.
Испытание технологии на органах животных начнутся в первой половине 2020 года. Их цель — доказать, что новая методика позволяет сохранить не только жизнеспособность органа, но и его полную работоспособность. Кроме того, исследователи проверят эффективность технологии на различных органах — сердце, печени, почках,
Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние три года в полтора раза возросло количество операций по пересадке органов. Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила необходимость дальнейшего развития данного направления медицины.
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