https://static.news.ru/photo/f1fa1d92-270f-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Университетского колледжа Лондона выяснили, что скрининг на заболевание раком предстательной железы приносит эффективный результат только в отношении пациентов старше 55 лет с повышенным генетическим риском. Прицельная проверка такой категории пациентов позволит предотвратить 15% смертей от рака простаты.

Исследование проводилось на основе гипотетической модели с участием 4,5 млн мужчин из группы риска. Его результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Дело в том, что во время диагностики берётся анализ крови на уровень простат-специфического антигена. Но отличить опасный рак от безобидной опухоли с помощью него далеко не всегда возможно. В результате пациенты подвергаются ненужным вмешательствам или, наоборот, онкология у них выявляется на поздней стадии.

В итоге учёные заключили, что регулярную проверку следует проводить мужчинам, имеющим повышенный до 7% генетический риск развития рака предстательной железы, сообщает «Профиль».

Ранее специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты. Развитие заболевания ускоряет употребление насыщенных жиров, выяснили они, писал NEWS.ru.

Исследователи изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них, пишет MedicalXpress. В итоге обнаружилось что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу. Насыщенные жиры содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах.