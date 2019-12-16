Команде российских учёных из Национального исследовательского технологического института (НИТУ) «МИСиС» удалось разработать метод, повышающий эффективность химиотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Как
Некоторого успеха в этом направлении удалось достичь, добавив к доксорубицину наночастицы нитрида бора, — они блокировали движение вещества в крови и давали ему высвободиться только при встрече с опухолями. Однако не все раковые клетки «видели» препарат. Учёным удалось решить и эту проблему, окружив доксорубицин своеобразной «упаковкой». В качестве таковой выступил витамин B9, известный как фолиевая кислота.
Эффективность метода в настоящий момент испытывается in vitro в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина.
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