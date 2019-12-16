https://static.news.ru/photo/53a28c34-2001-11ea-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команде российских учёных из Национального исследовательского технологического института (НИТУ) «МИСиС» удалось разработать метод, повышающий эффективность химиотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает «Ридус», исследователи обратили внимание на доксорубицин — вещество, которое используют для лечения лейкоза, рака мышечной ткани, саркомы и ряда других онкозаболеваний. Сначала учёные приступили к решению проблемы побочных эффектов, так как доксорубицин не обладает направленным действием, связываясь как с поражёнными, так и со здоровыми клетками. Единственным способом быстрее достичь результата до сих пор было повышение дозировки.

Некоторого успеха в этом направлении удалось достичь, добавив к доксорубицину наночастицы нитрида бора, — они блокировали движение вещества в крови и давали ему высвободиться только при встрече с опухолями. Однако не все раковые клетки «видели» препарат. Учёным удалось решить и эту проблему, окружив доксорубицин своеобразной «упаковкой». В качестве таковой выступил витамин B9, известный как фолиевая кислота.

Эффективность метода в настоящий момент испытывается in vitro в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина.

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