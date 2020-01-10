https://static.news.ru/photo/ed8da07e-20cc-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: cs.hse.ru

Немецкие учёные во главе с профессором Федерико Калегари (Federico Calegari) из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена разработали метод, который позволяет омолодить клетки мозга.

Это стало возможным путём воздействия на стволовые клетки. Учёным удалось увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции.

С помощью специальных инъекций специалисты смогли увеличить активность стволовых клеток гиппокампа мышей, что привело к увеличению числа новообразованных нейронов. Как следствие, наблюдалось улучшение когнитивных функций как у старых, так и у молодых.

Как ранее писал NEWS.ru, британские учёные предложили использовать вещества, повышающие в клетках осмотическое давление, для того чтобы вода в них устремлялась внутрь, возвращая коже её молодость.