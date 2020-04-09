Учёные нашли способ лечить глухоту внутриутробно

https://static.news.ru/photo/1f99defc-7b27-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

Учёные из Центра изучения слуха при Университете здоровья и науки Орегона предложили лечить тяжёлые генетические заболеваний у детей ещё в утробе матери.

Как пишет Nucleic Acids Research, методику уже успешно испытали на лабораторных мышах.

Эксперты создали синтетический антисмысловой олигонуклеотид, который присоединяется к определённым последовательностям нуклеиновых кислот в ДНК. Учёные ввели его в развивающееся внутреннее ухо эмбрионов мышей на 12-й день после оплодотворения.

В ходе редактирования генов у эмбрионов на ранней стадии в чашке Петри мы хотели исправить аберрантную экспрессию генов во внутреннем ухе плода внутри матки, чтобы восстановить слух и равновесие, — рассказал один из авторов работы доктор Джон Бриганде.

В результате метод позволил скорректировать мутировавший ген, вызывающий редкий синдром Ашера, который характеризуется врожденной глухотой, потерей зрения и равновесия.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.