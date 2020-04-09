Учёные нашли способ лечить глухоту внутриутробно

Учёные из Центра изучения слуха при Университете здоровья и науки Орегона предложили лечить тяжёлые генетические заболеваний у детей ещё в утробе матери.
Как
Эксперты создали синтетический антисмысловой олигонуклеотид, который присоединяется к определённым последовательностям нуклеиновых кислот в ДНК. Учёные ввели его в развивающееся внутреннее ухо эмбрионов мышей на 12-й день после оплодотворения.
В ходе редактирования генов у эмбрионов на ранней стадии в чашке Петри мы хотели исправить аберрантную экспрессию генов во внутреннем ухе плода внутри матки, чтобы восстановить слух и равновесие, — рассказал один из авторов работы доктор Джон Бриганде.
В результате метод позволил скорректировать мутировавший ген, вызывающий редкий синдром Ашера, который характеризуется врожденной глухотой, потерей зрения и равновесия.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.
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