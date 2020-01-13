https://static.news.ru/photo/bac0bda6-3603-11ea-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики создали препарат на основе наночастиц серебра, который поможет моллюскам избежать заражения смертельно опасными паразитами.

По словам учёных, лекарство можно использовать для лечения североамериканских устриц, которые из-за паразитов замедляют рост, а их мантия сморщивается и отделяется от раковины.

Большое внимание в наших работах уделяется изучению токсичности наносеребряных препаратов — доказано, что в терапевтических дозах наши препараты нетоксичны, — отметил профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.

Он пояснил, что исследователи использовали самые современные технологии, которые связаны с получением и стабилизацией наноматериалов.

Создатели препарат подчеркнули, что новое средство позволит владельцам устричных ферм минимизировать ущерб от вспышек заболевания, передаёт «Journal of Invertebrate Pathology».

Ранее NEWS.ru писал, что морские тепловые волны могут существенно сократить популяцию устриц в водах Австралии. Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) страны, вода в ряде акваторий континента нагревается значительно быстрее, чем в других местах, и такая аномальная температура держится значительное время.