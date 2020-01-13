Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Новосибирска и Мексики создали препарат на основе наночастиц серебра, который поможет моллюскам избежать заражения смертельно опасными паразитами.
По словам учёных, лекарство можно использовать для лечения североамериканских устриц, которые из-за паразитов замедляют рост, а их мантия сморщивается и отделяется от раковины.
Большое внимание в наших работах уделяется изучению токсичности наносеребряных препаратов — доказано, что в терапевтических дозах наши препараты нетоксичны, — отметил профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.
Он пояснил, что исследователи использовали самые современные технологии, которые связаны с получением и стабилизацией наноматериалов.
Создатели препарат подчеркнули, что новое средство позволит владельцам устричных ферм минимизировать ущерб от вспышек заболевания,
Ранее NEWS.ru писал, что морские тепловые волны могут существенно сократить популяцию устриц в водах Австралии. Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) страны, вода в ряде акваторий континента нагревается значительно быстрее, чем в других местах, и такая аномальная температура держится значительное время.
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