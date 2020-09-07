Учёные нашли «природную заплатку» от кровотечений

https://static.news.ru/photo/e15480d8-f106-11ea-aae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

Российские учёные нашли новый способ эффективно останавливать кровотечения. Они разработали материал, который состоит из наночастиц серебра и биополимерных волокон, похожих по составу на вещества из стенок клеток водорослей и панцирей ракообразных.

Открытый метод уже назвали природной заплаткой для ран.

Основные отличия нового материала заключаются в его высокой сорбционной ёмкости и биосовместимом способе получения без химических сшивающих агентов, пояснила один из авторов исследования доцент Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Мария Гордиенко.

Хирурги постоянно сталкиваются с тем, что существующие методы остановки кровотечений несовершенны. Большую часть серьёзных ран сложно за короткое время зашить, а быстрые способы их фиксации небезопасны для организма, передаёт ТАСС.

Химики и биологи пытаются найти решение проблемы в природе, изучая клейкие вещества, которые используют животные и растения. Недавно было создано несколько аналогов белкового клея, с помощью которого ракушки прикрепляются к скалам. Эти вещества хорошо работают во влажной среде, однако отличаются низкой прочностью, что накладывает ограничения на их применение.

Но учёные из России пошли дальше. Они разработали материал, который может останавливать кровотечения, ускорять заживление ран и при этом отводить из них излишки жидкости, защищая от инфекций. Новое вещество состоит из трёх компонентов — наночастиц серебра и двух типов биополимеров — альгинатов и хитозанов. Альгинаты содержатся в клеточных стенках водорослей, а хитозан составляет основу панцирей ракообразных и оболочек клеток грибов.

В ближайшее время учёные планируют провести опыты на животных. Кроме того, они намерены модернизировать своё изобретение, чтобы использовать материал для разделения крови на фракции.

Ранее, как писал NEWS.ru, международная группа учёных выяснила, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирусную инфекцию эффективнее, чем медицинский препарат.