https://static.news.ru/photo/c3422040-569d-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Аномальную для холодного времени года погоду можно объяснить низким давлением на Северном полюсе, заявили учёные из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Ещё несколько дней, и эта зима на планете станет самой странно тёплой из описанных синоптиками, заявили учёные. Так, если до 29 февраля в США продержатся температуры выше обычных, зиму 2019-2020 можно назвать самой жаркой в стране за 141 год, пишет Bloomberg. При этом осенью американцы готовились к большим счетам за отопление, так как по прогнозам зима должна была быть холоднее обычного.

В начале сезона в Арктике сформировалась аномалия: область устойчиво низкого давления, которая, образовав своего рода барьер, не даёт холодным ветрам попасть, в частности, в Европу, Россию и США — ветра циркулируют на севере земного шара. Однако исследователям пока не удалось понять, как именно в Арктике сформировалась эта область. Но, благодаря сложившейся ситуации, Арктике удалось немного прирасти льдом, который она ранее теряла.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв высказал мнение, что этим летом не стоит ждать жары, поскольку природа будет пытаться «выровнять» перепад температуры после тёплой зимы. Но некоторые метеорологи с ним не согласились, заявив, что тёплая зима вовсе не гарантирует холодного лета.