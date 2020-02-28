https://static.news.ru/photo/5cab433a-5a0c-11ea-af99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/CTK/Global Look Press

Американские учёные выяснили, откуда берутся такие качества, как щедрость и стремление помочь другому. Всё дело в синхронизации между двумя отделами мозга. Чем она выше, тем больше желание делиться.

Найти решение помогли макаки. Поиск разгадки описан в Nature Neuroscience. Специалисты провели эксперимент, дав животным выбор — забрать еду себе или отдать её ближнему. Когда обезьяна выбирала второй вариант, это требовало синхронизации передней поясной коры и миндалевидного тела. Если же макака принимала решение забрать лакомство себе, это определялось сниженной синхронизацией между изученными специалистами участками.

Учёные также определили, что отдавая еду, обезьяны осознавали, что угощение им не достанется. Специалисты пришли к выводу, что подобное поведение определяет принятие решения в контексте социальных взаимодействий — помочь другому или пройти мимо.

Впрочем, среди людей щедрость бывает фатальной. Так, в США мужчину застрелили после того, как он оплатил счета других клиентов в ресторане. Как писал NEWS.ru, он не заметил двух человек и те сильно обиделись.