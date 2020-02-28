Американские учёные выяснили, откуда берутся такие качества, как щедрость и стремление помочь другому. Всё дело в синхронизации между двумя отделами мозга. Чем она выше, тем больше желание делиться.
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Учёные также определили, что отдавая еду, обезьяны осознавали, что угощение им не достанется. Специалисты пришли к выводу, что подобное поведение определяет принятие решения в контексте социальных взаимодействий — помочь другому или пройти мимо.
Впрочем, среди людей щедрость бывает фатальной. Так, в США мужчину застрелили после того, как он оплатил счета других клиентов в ресторане. Как писал NEWS.ru, он не заметил двух человек и те сильно обиделись.
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