Учёные нашли осложнения у половины переболевших COVID-19 детей

Группа специалистов из Италии, России и Великобритании выяснила, что больше половины детей сталкиваются с симптомами коронавируса в течение нескольких месяцев после выздоровления.
Более половины сообщили как минимум об одном сохраняющемся симптоме даже через 120 дней после COVID-19, — говорится в исследовании.
Согласно данным учёных, почти четверть юных пациентов заявляли о сохранении трёх или более симптомов заболевания через четыре месяца.
Чаще всего дети жаловались на бессонницу, заложенность носа и боль в груди. Также фиксировались боли в суставах и усталость,
Ранее NEWS.ru писал, что заражение коронавирусной инфекцией в ряде случаев приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Нейрофизиологи под руководством Ингрид Филиппенс из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке провели серию опытов на обезьянах, после чего описали полученные данные.