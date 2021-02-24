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Учёные нашли осложнения у половины переболевших COVID-19 детей

09:58, 25 февраля 2021
Фото: pexels.com

Группа специалистов из Италии, России и Великобритании выяснила, что больше половины детей сталкиваются с симптомами коронавируса в течение нескольких месяцев после выздоровления.

Более половины сообщили как минимум об одном сохраняющемся симптоме даже через 120 дней после COVID-19, — говорится в исследовании.

Согласно данным учёных, почти четверть юных пациентов заявляли о сохранении трёх или более симптомов заболевания через четыре месяца.

Чаще всего дети жаловались на бессонницу, заложенность носа и боль в груди. Также фиксировались боли в суставах и усталость, передаёт medrxiv.org.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение коронавирусной инфекцией в ряде случаев приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Нейрофизиологи под руководством Ингрид Филиппенс из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке провели серию опытов на обезьянах, после чего описали полученные данные.

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