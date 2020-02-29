Зарубежные учёные обнаружили новую мутацию в организме человека, связанную с поломкой гена PAX1 и мешающую нормальному развитию клеток эпителия тимуса. Это приводит к серьёзному генетическому заболеванию — тяжёлому комбинированному иммунодефициту.
Выяснилось, что поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса, в результате чего они неспособны контролировать созревание Т-лимфоцитов, и те формируются в недостаточном количестве или получаются нефункциональными.
В итоге развивается тяжёлый комбинированный иммунодефицит — редкая наследственная болезнь, при которой человек становится крайне восприимчив ко всем инфекциям.
Обычно это заболевание лечат трансплантацией костного мозга: в организм пациента подсаживаются стволовые клетки крови без мутаций, а они дают начало здоровой популяции иммунных клеток. Если подходящего донора не находится, дети обычно умирают в течение первого года жизни.
Сейчас авторы исследования предлагают вместо традиционной пересадки костного мозга использовать пересадку тканей тимуса,
Как писал NEWS.ru, британские иммунологи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы). Их рецепторы распознают комплексы молекул, которые характерны для разных типов рака. Учёные уже давно научились модифицировать Т-лимфоциты так, чтобы они находили клетки рака у конкретного пациента и боролись с ними. Однако «натренировать» лимфоцит можно было только на какой-то конкретный тип рака.
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