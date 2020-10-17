Учёные нашли на Венере второй признак жизни

https://static.news.ru/photo/11fbdaf8-1126-11eb-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Исследователи нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Ранее там обнаружили фосфин.

Глицин наиболее часто встречается в белках животного происхождения. Его обнаружение может быть одним из ключей к пониманию механизмов образования молекул пребиотиков в атмосфере Венеры.

Верхние слои атмосферы Венеры, возможно, переживают почти тот же биологический процесс, что и Земля миллиарды лет назад, — предполагают учёные.

Элемент был найден с помощью Атакамской большой антенной решётки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.

В сентябре учёные из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

Ранее NEWS.ru писал, что российская программа исследования Венеры, которая включает в себя три миссии начиная с 2029 года, может быть дополнена срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).