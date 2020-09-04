Учёные нашли мутацию, которая сделала коронавирус заразным для человека

Группа молекулярных биологов под руководством доцента Университета Майами (США) Мехди Мирсаиди нашла мутацию коронавируса, благодаря которой он приобрёл свои высокие заразные свойства и смог перекинуться от животных к человеку. Это изменение длиной всего в одну букву-нуклеотид находится на участке S2M — особом некодирующем сегменте РНК коронавируса, который есть в геномах многих других типов вирусов.
Мы пока не знаем, как возник участок S2M и какую роль он играет. То, что он есть в геноме даже далёких друг от друга вирусов, говорит о том, что он важен для их распространения. То, что в этой части РНК коронавируса появилась мутация, которой нет у его родственников, которые заражают панголинов и летучих мышей, могло повысить его заразность и жизнеспособность, — сообщают исследователи.
Учёные предполагают, что при проникновении вируса в заражаемую клетку этот участок РНК приобретает особую трёхмерную форму и сцепляется с ферментами клетки, подчиняет их работу себе. Возможно, мутация в S2M человеческого коронавируса сделала эту трёхмерную форму менее стабильной. Теоретически благодаря этому SARS-CoV-2 получил возможность присоединяться к гораздо большему количеству белковых молекул. Кроме того, это может помешать клеточным антивирусным РНК-молекулам распознавать возбудителя и нейтрализовать его.
Исследование учёных
31 августа стало известно, что у 40% заболевших коронавирусной инфекцией в Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса. В научных кругах он получил название «Мутация D614G». Отличием от обычного возбудителя является скорость заражения. Предположительно, она выше в 10 раз. Но доказательств того, что при этом человек тяжелее переносит болезнь, нет, писал NEWS.ru.
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