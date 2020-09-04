Учёные нашли мутацию, которая сделала коронавирус заразным для человека

Фото: pixabay.com

Российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела.

Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьёзных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и...