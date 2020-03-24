https://static.news.ru/photo/7072f000-6e40-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Учёные сумели найти край нашей галактики. Трудность определения заключается в том, что мы находимся внутри неё.

Но благодаря телескопу Gaia, им удалось вычислить точные размеры Млечного пути. В этом учёным помогла 3D карта, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Над исследованием работали астрофизики из США, Канады, Германии и Британии. выяснилось, что расстояние от центра галактики до её границ составляет порядка 950 тысяч световых лет. То есть диаметр Млечного пути равен 1,9 млн световых лет.

Это первые результаты измерения галактики. Планируется. что учёные в дальнейшем станут опираться на них в своих исследованиях и теориях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные рассчитывают в ближайшее время найти тёмную материю. Точные сроки пока не называются, но прогнозы делаются оптимистичные.