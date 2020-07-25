Учёные нашли фермент, помогающий COVID-19 проникать в клетки

https://static.news.ru/photo/1ec3ee46-ce51-11ea-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Научные сотрудники медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио, США, обнаружили фермент, который помогает коронавирусной инфекции нового типа проникать в клетки человеческого организма. Он получил обозначение NSP-16.

Данный фермент, как сообщили учёные, служит для вируса своеобразным «камуфляжем» и делает так, чтобы клетки не воспринимали его как нечто чужеродное. Одновременно с проникновением в клетки COVID-19 использует NSP-16 для защиты своей структуры. Также с помощью фермента вирус продолжает развиваться в организме.

Учёные уже создали трёхмерную модель NSP-16. При дальнейшем изучении фермента, заявили эксперты, будут открыты возможности для создания препаратов, цель которых — атака на коронавирус.

Наша работа позволяет не только получить дополнительную информацию о том, как продвигаться по этому пути, но и возможность для разработки новых антивирусных препаратов в будущем. Мы надеемся, что они могли бы блокировать «камуфляж» с тем, чтобы иммунная система воспринимала коронавирус как чужеродное тело и препятствовала его распространению, — передаёт специализированное издание Nature Communications слова соавтора исследования, биохимика Йогеша Гупта.

Как ранее писал NEWS.ru, немецкие учёные установили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более восьми метров.

Об этом сообщает Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI). По его данным, к такому выводу исследователи из HZI, Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI) пришли в ходе изучения причин вспышки заболевания на мясокомбинате в земле Северный Рейн — Вестфалия, где, по информации местных СМИ, коронавирусом заразились более 1,5 тысячи сотрудников.