https://static.news.ru/photo/2ecdbb22-33ac-11ea-8454-fa163e074e61_660.jpg IceCube Фото: icecube.wisc.edu

Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики». По словам специалистов, члены российско-американского проекта ANITA имели возможность несколько лет назад обнаружить «стерильные нейтрино-частицы», которые выходят за грани Стандартной модели физики.

Исследователи из обсерватории провели исследование работы проекта. В результате анализа было исключено последнее возможное астрофизическое объяснение происхождения «стерильных нейтрино-частиц».

Соответственно, если эти события действительно были зафиксированы инструментами ANITA, а не были порождены ошибками наблюдений, они указывают на существование «новой физики», — приводятся слова учёных на сайте одной из крупнейших мировых библиотек научных публикаций arXiv.org.

Российско-американский проект ANITA организует экспедиции на Южный полюс Земли. Там учёные запускают аэростаты, предназначенные для поиска нейтрино сверхвысоких энергий. Такие частицы, предположительно, способны возникать исключительно в процессе мощнейших космических катаклизмов.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды. Об этом сообщается в научном журнале Science.