Учёные нашли быстрый и безопасный способ похудеть

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Пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei может помочь людям с избыточным весом безопасно похудеть. К такому выводу пришли российские и французские учёные из Руанского университета.

Автор исследования, профессор Сергей Фетисов отметил, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, имеются в кишечнике здоровых людей. При этом выяснилось, что их число значительно снижено у людей с ожирением.

Идея профилактики и лечения ожирения заключается в том, чтобы давать бактерии как пробиотик людям, которые обладают избыточной массой тела и хотят от неё избавиться путём воздействия на чувство насыщения, — цитируют эксперта «Известия».

Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, поэтому её безопасность при введении «извне» доказана. Однако эту бактерию до настоящего времени никогда не использовали как основу для пробиотика.

Отмечается, что около 1% от состава микробиоты кишечника вырабатывает белок ClpB. После приёма пищи белок воздействует на рецепторы клеток стенок кишечника и стимулирует секрецию гормонов насыщения.

Учёные провели доклинические испытания на мышах с избыточной массой тела, в ходе которых животные получали дозу бактерий один раз в день. В итоге грызуны начали худеть уже после четырёх дней добавления бактерий Hafnia alvei.

Недавно бактерию протестировали в Германии на людях. Испытания также показали положительный результат — после трёх месяцев приёма в группе людей, принимавших бактерии, отмечалось достоверное снижение чувства голода.

Ранее диетолог из Австралии Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения. Она отметила, что эффективное сжигание жира происходит за счёт сбалансированного питания и лёгкого дефицита калорий. По её словам, соблюдение строго диеты не играет такую важную роль в этом процессе, как принято считать. Уорд рассказала, что обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов и «ложку» полезных жиров.

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