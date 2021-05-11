Учёные: лечебное голодание может навредить будущим поколениям

Эксперимент, проведённый учёными из Великобритании, показал, что включающие голодание диеты несут потенциальную угрозу для будущих поколений. Опыты проводились на классических модальных организмах — червях, однако исследователи полагают, что результаты могут быть применены и к людям. Выводы научной работы представлены в журнале Proccedings of the Royal Society B.
Популярность «голодных» диет в последние годы возросла. Есть доказательства того, что сокращение объёмов потребляемой пищи увеличивает срок жизни многих животных и способно улучшить здоровье людей. Однако о влиянии лечебного голодания на потомков «голодающих» до сих пор известно мало. Учёные из Университета Восточной Англии
2500 червей из четырёх разных поколений разделили на группы. Часть из них получала неограниченное количество корма, других в пище ограничивали. Затем специалисты оценивали влияние разных подходов к кормлению на воспроизводство, а также на здоровье и долголетие будущих поколений. Выяснилось, что голодание увеличивало продолжительность жизни червей и показатели воспроизводства, однако потомкам особей, недополучавших еду, этот подход навредил. У них все ключевые показатели были снижены. Это касалось как «детей», так и «внуков» и «правнуков».
Черви не похожи на людей, однако учёные говорят, что полученные данные в теории можно применить к виду Homo sapiens. Для окончательных выводов нужны эксперименты с людьми, однако, учитывая специфику вопроса, на такие исследования может уйти до 100 лет и больше.
Ранее системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал привычки, замедляющие процесс старения. По его словам, необходимо регулярно заниматься физической активностью, добавить в рацион большое количество овощей, отказаться от пищевых добавок, а также следить за давлением, пульсом, отказаться от необычных диет и поддерживать здоровье зубов.