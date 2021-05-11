Учёные: лечебное голодание может навредить будущим поколениям

https://static.news.ru/photo/685302e0-b302-11eb-b35d-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Эксперимент, проведённый учёными из Великобритании, показал, что включающие голодание диеты несут потенциальную угрозу для будущих поколений. Опыты проводились на классических модальных организмах — червях, однако исследователи полагают, что результаты могут быть применены и к людям. Выводы научной работы представлены в журнале Proccedings of the Royal Society B.

Популярность «голодных» диет в последние годы возросла. Есть доказательства того, что сокращение объёмов потребляемой пищи увеличивает срок жизни многих животных и способно улучшить здоровье людей. Однако о влиянии лечебного голодания на потомков «голодающих» до сих пор известно мало. Учёные из Университета Восточной Англии изучали этот вопрос с помощью эксперимента над круглыми червями вида Caenorhabditis elegans.

2500 червей из четырёх разных поколений разделили на группы. Часть из них получала неограниченное количество корма, других в пище ограничивали. Затем специалисты оценивали влияние разных подходов к кормлению на воспроизводство, а также на здоровье и долголетие будущих поколений. Выяснилось, что голодание увеличивало продолжительность жизни червей и показатели воспроизводства, однако потомкам особей, недополучавших еду, этот подход навредил. У них все ключевые показатели были снижены. Это касалось как «детей», так и «внуков» и «правнуков».

Черви не похожи на людей, однако учёные говорят, что полученные данные в теории можно применить к виду Homo sapiens. Для окончательных выводов нужны эксперименты с людьми, однако, учитывая специфику вопроса, на такие исследования может уйти до 100 лет и больше.

Ранее системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил назвал привычки, замедляющие процесс старения. По его словам, необходимо регулярно заниматься физической активностью, добавить в рацион большое количество овощей, отказаться от пищевых добавок, а также следить за давлением, пульсом, отказаться от необычных диет и поддерживать здоровье зубов.