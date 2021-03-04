Учёные: кратчайший путь на Марс лежит через Венеру

https://static.news.ru/photo/b6ee079a-7ccc-11eb-994a-96000091f725_660.jpg Фото: mars.nasa.go

Планетарный геолог Ноам Изенберг из Университета Джонса Хопкинса заявил, что долететь до Марса быстрее и дешевле можно, если при этом пролететь мимо Венеры. Конечно, это звучит парадоксально, так как при полёте до Красной планеты земляне должны будут сперва лететь в противоположную сторону, однако в этом есть и своя особенность.

Дело в том, что гравитационное поле Венеры можно использовать в качестве трамплина, что позволит кораблю сэкономить топливо и «оттолкнуться» от планеты, чтобы значительно ускориться. Этому поспособствует гравитационный манёвр.

Как передаёт «Популярная механика», есть два способа полёта. Первый, когда корабль стартует от Земли по прямой до Марса и планеты сходятся на максимально близкое расстояние. Второй вариант — полёт через Венеру.

В первом же случае, чтобы вернуться домой, путешественникам придётся пробыть примерно 26 месяцев на Марсе в ожидании сближения планет. Это может негативно отразиться на их здоровье. Во втором случае корабль использует гравитационное поле Венеры, чтобы ускориться и изменить курс. Плюс в том, что совершать такие полёты можно будет раз в 19 месяцев.

Есть ещё один аспект, говорящий в пользу этой теории. Путешественники смогут изучить Венеру при полёте к Марсу, и исследователям не придётся собирать для этого отдельные миссии и тратить на это колоссальные средства.

Ранее NEWS.ru писал, что глава компаний Space X и Tesla Илон Маск рассказал, когда будет совершён запуск прототипа корабля Starship, разработанного для осуществления полётов на Марс.