Учёные: коронавирус стал более заразным из-за новых мутаций

https://static.news.ru/photo/089f23fe-1db3-11eb-a34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты обнаружили новые мутации COVID-19, которые делают вирус ещё более заразным.

Учёные изучили распространение мутации D614G, которая в начале пандемии фиксировалась только у 71% заболевших в Хьюстоне. Во время второй волны её нашли уже у 99,9% местных жителей. Исследователи отметили, что данная мутация не влияет на патогенность вируса, однако существенно повышает его заразность.

В общей сложности специалисты выявили 258 мутаций, и если не учитывать ту, что позволяет вирусу избегать человеческих антител, остальные не представляют большей опасности, которая уже отмечалась. У них не замечена способность противостоять вакцине или терапевтическим препаратам, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый штамм коронавируса 20A.EU1, который в настоящее время распространяется по Европе, может появиться и в России.