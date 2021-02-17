Учёные: кофе может уменьшать мозг

https://static.news.ru/photo/72dcf7c0-711c-11eb-81c3-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Учёные из Швейцарии пришли к выводу, что регулярное потребление кофе приводит к уменьшению серого вещества в человеческом мозге. В исследовании приняли участие 20 молодых людей, которые ежедневно пьют бодрящий напиток.

В рамках научных изысканий испытуемым сперва давали таблетки с кофеином, а после заменили их на плацебо. Этапы длились по десять дней. Далее учёные из Базельского университета исследовали объём серого вещества головного мозга участников эксперимента и качество их сна.

В результате выяснилось, что регулярное потребление кофеина никак не сказалось на качестве сна. Тем не менее оно уменьшило объём серого вещества в мозге. Разница была особенно заметной в правой медиальной височной доле, включая отвечающий за консолидацию памяти гиппокамп.

Один из авторов исследования, доктор Кэролин Рейчерт рассказала, что регулярное употребление кофе влияет на когнитивные функции человека. Тем не менее она подчеркнула, что такой эффект носит временное значение. Кроме того, неизвестно, насколько негативно сам по себе влияет кофеин на мозг, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какое количество чашек кофе в день не навредит здоровью. По её словам, у этого напитка присутствует элемент формирования зависимости, что со временем грозит истощением нервной системы.