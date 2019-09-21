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Учёные изучили походку людей с двумя самыми распространёнными нейродегенеративными заболеваниями — болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Исследование установило ключевые различия между двумя группами пациентов, позволяющие увереннее диагностировать каждый из видов расстройств.

Об этом сообщает MedicalXpress . Специалисты проанализировали походку 36 пациентов с болезнью Альцгеймера, 45 — с деменцией с тельцами Леви и 29 здоровых пожилых людей. Испытуемых попросили ходить по специальной дорожке с датчиками.

Походка пациентов с деменцией с тельцами Леви оказалась более ассиметричной. Движения левой и правой ног различались сильнее, при этом был выше риск упасть.

Выявленные различия позволят точнее определять 60% подтипов деменции. Специалисты считают, что эксперимент показывает возможность создания нового подхода к диагностике.

Учёные Национального института старения США назвали самые ранние признаки, свидетельствующие о развитии болезни Альцгеймера, писал News.ru. Таковыми стали ухудшение зрения, трудности с логическим мышлением и затруднённая ориентация в пространстве.