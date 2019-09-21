Учёные изучили походку людей с двумя самыми распространёнными нейродегенеративными заболеваниями — болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Исследование установило ключевые различия между двумя группами пациентов, позволяющие увереннее диагностировать каждый из видов расстройств.
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Походка пациентов с деменцией с тельцами Леви оказалась более ассиметричной. Движения левой и правой ног различались сильнее, при этом был выше риск упасть.
Выявленные различия позволят точнее определять 60% подтипов деменции. Специалисты считают, что эксперимент показывает возможность создания нового подхода к диагностике.
Учёные Национального института старения США назвали самые ранние признаки, свидетельствующие о развитии болезни Альцгеймера, писал News.ru. Таковыми стали ухудшение зрения, трудности с логическим мышлением и затруднённая ориентация в пространстве.