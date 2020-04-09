Учёные изучили новые подходы получения холодных молекул

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ провели комплексный теоретический анализ электронной структуры ряда молекул, открыв новые перспективы в лазерном охлаждении.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории квантовой химии Тимура Исаева, в ходе исследований выяснилось, что охлаждать лазером можно и сложные многоатомные молекулы, что до этого считалось невозможным.
Существуют очень обширные и перспективные области применения ультрахолодных многоатомных молекул, — отметил он.
После данного открытия мировые исследовательские группы начали экспериментальную проверку теоретического предложения. Работа учёных из Гарварда прошла успешно — они смогли охладить молекулы SrOH до температуры 750 микрокельвинов. Таким образом, было открыто новое направление в области молекулярной спектроскопии.
Исаев добавил, что в настоящее время исследователи пытаются охладить молекулы, которые состоят из шести атомов и более,
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