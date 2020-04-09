Учёные изучили новые подходы получения холодных молекул

https://static.news.ru/photo/06b691fc-7a58-11ea-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ провели комплексный теоретический анализ электронной структуры ряда молекул, открыв новые перспективы в лазерном охлаждении.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории квантовой химии Тимура Исаева, в ходе исследований выяснилось, что охлаждать лазером можно и сложные многоатомные молекулы, что до этого считалось невозможным.

Существуют очень обширные и перспективные области применения ультрахолодных многоатомных молекул, — отметил он.

После данного открытия мировые исследовательские группы начали экспериментальную проверку теоретического предложения. Работа учёных из Гарварда прошла успешно — они смогли охладить молекулы SrOH до температуры 750 микрокельвинов. Таким образом, было открыто новое направление в области молекулярной спектроскопии.

Исаев добавил, что в настоящее время исследователи пытаются охладить молекулы, которые состоят из шести атомов и более, передаёт журнал «Успехи физических наук».

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