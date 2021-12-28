Учёные из ЮАР узнали о способности «омикрона» нейтрализовать «дельту»

Исследование учёных из ЮАР показало, что в организме заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон» вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант «дельта», сообщил в Twitter учёный Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал. Также это может снизить способность «дельта»-штамма инфицировать повторно.

Отмечается, что исследование пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников. В опытах участвовали около 30 человек, которые были заражены «омикроном». Среди них были как привитые от коронавируса, так и невакцинированные.

По данным исследования, способность к нейтрализации «омикрона» увеличилась в 14 раз за 14 дней после начала исследования. При этом нейтрализация «дельта»-варианта вируса увеличилась в 4,4 раза. По мнению учёных, меньшая вирулентность «омикрон»-штамма способна помочь вытеснить вариант «дельта».

Ранее стало известно, что «омикрон» не боится большинства существующих вакцин, поэтому фармакологической промышленности надо начинать работу по предотвращению его распространения практически с нуля. С такими опасениями выступили американские и британские эпидемиологи, представившие на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои наблюдения в середине декабря.