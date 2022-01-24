Учёные из США: тревожность грозит опасными заболеваниями

У мужчин с повышенным уровнем тревожности раньше развивается диабет второго типа и опасные заболевания сердца, к таким выводам пришли американские учёные, результаты исследований опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association), передаёт РИА Новости. По их данным, связь повышенного беспокойства с определёнными процессами можно проследить уже в молодом возрасте.

Наши результаты показывают, что более высокий уровень беспокойства среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. И эта связь могла возникнуть намного раньше, чем принято считать, — потенциально ещё в детстве или юности, — сказала ведущий автор исследования, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета Левина Ли.

Такие выводы авторы сделали после анализа данных исследования о процессах старения у мужчин, начатого в 1961 году. В него вошёл 1561 человек. Каждые три — пять лет мужчины проходили осмотр и сбор анализов, по итогам им присваивались баллы по семи критериям из факторов риска. Во всех возрастных группах наиболее высокий балл получали люди с высоким уровнем тревожности.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.