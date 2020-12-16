Учёные из РФ разработали самозалечивающиеся дорожные покрытия из мусора

https://static.news.ru/photo/32b81238-4039-11eb-856c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова) предложили улучшить качество автомобильных дорог при помощи вторсырья. Они создали новый прочный материал из отходов для строительства дорожного полотна.

По их словам, разработка позволит снизить объём вредных выбросов, связанных с производством полимеров, и стабилизировать экологическую обстановку, которая сложилась вокруг мусора с длительным периодом разложения.

Главным достижением научной работы учёные назвали создание новой битумно-полимерной композиции, которая отличается высокими адгезионными и упруго-прочностными характеристиками и повышенной стойкостью к различным погодным условиям. Она будет востребована при производстве материала дорожного полотна, тротуарной плитки и вспомогательных элементов.

Как отметил ведущий научный сотрудник лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анатолий Ольхов, материал получился очень прочным. Этого удалось добиться после апробации битумных вяжущих наполнителей для асфальтобетона, в частности, магнитных и металлических наполнителей в микро- и ультрадисперсной форме.

Кроме того, нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий, — добавил он.

Ольхов уточнил, что создание композиционных материалов на основе отходов, в том числе упаковочных материалов, поможет уменьшить экологическую напряжённость, которая сложилась вокруг большого объёма трудноперерабатываемого мусора с длительным сроком естественного разложения. Предложенный специалистами Плехановского университета проект позволит снизить количество вредных выбросов при производстве первичных полимеров благодаря их частичной замене вторичным сырьём.

В основе композиции лежит комплексный подход использования современных синтетических полимерных материалов, дисперсных частиц наноразмерного диапазона и природных биополимеров, — рассказал эксперт.

По словам учёных, композиционные материалы на основе вторичных синтетических полимеров, которые были модифицированы природными биополимерами, можно успешно применять в сфере ландшафтного дизайна для производства георешёток, геоматов и геосеток. Кроме того, они разработали биополимерный геотекстиль с функцией ускоренного проращивания травянистых покровов.

В будущем специалисты намерены поэтапно внедрить свои идеи в практику дорожно-транспортного строительства и другие сферы жизни.

Работа велась в рамках поискового научного проекта «Разработка технологии переработки вторичных полимерных материалов с целью создания изделий для транспортного строительства», передаёт РИА Новости.

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