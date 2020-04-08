Учёные из РФ объяснили зрительный парадокс, полезный для изучения эпилепсии

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Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) объяснили нейрофизиологический механизм зрения, раскрыв один из известных парадоксов зрительного восприятия. По словам авторов работы, итоги помогут изучить такие заболевания, как шизофрения и эпилепсия.

По мнению специалистов, в определённые моменты времени человек обрабатывает огромные объёмы зрительной информации. Мозг берёт на себя лишь необходимую для создания общей картины часть данных, пишет журнал NeuroImage.

Подобная оптимизация помогает организму воспринимать окружающий мир. Однако за это приходится «платить». Например, чтобы точнее определять направление движения в центре поля зрения, мозг «тормозит» восприятие на его периферии.

Иногда это приводит к парадоксу — человек с трудом рассчитывает координаты объекта, занимающего большую часть зрительного поля. Особенно когда скорость подобного предмета достаточно велика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нейрофизиологи из США и КНР доказали, что полученная из яблочной кожуры кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов у мышей. Кроме того, вещество стимулирует иммунные клетки реже атаковать ткани мозга. Свойства позволят использовать соединение для лечения рассеянного склероза.