https://static.news.ru/photo/e53ed32c-e114-11e9-ab35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sigrid Gombert/imageBROKER.com/Global Look Press

Молодым учёным из Московской области вручили гранты за исследования. Сумма поощрения для кандидата наук составила 600 тысяч рублей, а для доктора — миллион.

По словам старшего научного сотрудника ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», кандидата химических наук и обладателя гранта Александра Казака, его работа посвящена улучшению свойств дисплейных технологий и солнечных элементов.

Новые материалы с новыми свойствами — это чисто научное. А прикладное — это эффективные новые приборы, — отметил он.

Полученные средства учёный планирует потратить на научные исследования и материалы для них, на поездки на конференции и зарплату для своей команды.

Ещё одним обладателем поощрения стала научный сотрудник лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, старший научный сотрудник Сеченовского университета Ирина Долганова, которая работала над методами измерения и оценки скорости иммерсионного просветления биотканей.

На свой грант она закупит расходные материалы для дальнейшей работы, а также оплатит публикацию статей, передаёт « 360 ».

Ранее News.ru писал, что российские учёные создали препарат, который поможет быстро восстановиться после инсульта. Лекарство уже патентуют, клинические испытания могут начаться в текущем году.