Молодым учёным из Московской области вручили гранты за исследования. Сумма поощрения для кандидата наук составила 600 тысяч рублей, а для доктора — миллион.
По словам старшего научного сотрудника ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», кандидата химических наук и обладателя гранта Александра Казака, его работа посвящена улучшению свойств дисплейных технологий и солнечных элементов.
Новые материалы с новыми свойствами — это чисто научное. А прикладное — это эффективные новые приборы, — отметил он.
Полученные средства учёный планирует потратить на научные исследования и материалы для них, на поездки на конференции и зарплату для своей команды.
Ещё одним обладателем поощрения стала научный сотрудник лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, старший научный сотрудник Сеченовского университета Ирина Долганова, которая работала над методами измерения и оценки скорости иммерсионного просветления биотканей.
На свой грант она закупит расходные материалы для дальнейшей работы, а также оплатит публикацию статей, передаёт «
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