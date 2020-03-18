Препарат из антител к рецептору, посредством которого коронавирусная инфекция нового типа проникает в клетки, может подавлять распространение COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Китая.
Они сообщили, что коронавирус проникает в клетки посредством рецептора CD147. В этом процессе также участвует вирусный белок SP. Соответственно, подавить распространение инфекции в клетках можно препаратом из антител к соответствующему рецептору.
Таким образом, установив, как именно вирус атакует клетки, учёные могут создать эффективные лекарственные средства против него,
По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился.
В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Шесть человек уже вылечились.
Как ранее писал NEWS.ru, препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 марта сообщил представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.
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