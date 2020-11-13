Учёные из Китая нашли связь диабета с регулярным употреблением яиц

https://static.news.ru/photo/e87924f6-2746-11eb-b562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета на протяжении 20 лет изучали влияние употребления ощутимого количества куриных яиц на развитие диабета второго типа.

Исследования, которые длились с 1991 по 2009 год, показали, что у любителей съедать в день более одного яйца (примерно 50 граммов и больше) риск развития диабета повышался на 60%.

По словам эпидемиолога из Университета Южной Австралии Минг Ли, последние десятилетия характеризуются повышением уровня жизни жителей Китая, что приводит к изменению ежедневной диеты.

Население переходит на высококалорийную диету, содержащую мясо, жирные продукты, много углеводов. По нашим данным, за последние 20 лет количество яиц в диете китайцев увеличилось в два раза, — уточнила она.

Авторы исследования отмечают, что связь развития диабета с большим количеством яиц в рационе является предметом дискуссий среди учёных, однако в этом случае исследователи смогли доказать, что риск диабета возрастает прямо пропорционально увеличению потребления яиц как у мужчин, так и у женщин.

Минг Ли подчеркнула, что диета является известным и поддающимся изменению фактором, который способствует развитию этой болезни.

В этой связи важно понимать, каким образом несбалансированная диета спровоцирует либо появление, либо развитие диабета второго типа, — добавила она.

На данный момент диабет диагностирован у 11% населения КНР, что превышает среднемировой показатель заболеваемости на 8,5%. Нагрузка на мировую экономику из-за отвлечения средств на лечение таких больных достигает 10%. В Китае в абсолютных цифрах расходы достигают $109 млрд в год, а в США — $760 млрд, передаёт Eurasiareview.com.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что вещество, присутствующее в большинстве домов, может спровоцировать развитие диабета даже у человека, не злоупотребляющего сахаром.