Учёные из Гонконга признали «вирусом-ниндзя» возбудитель COVID-19

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Исследователи из Университета Гонконга сравнили воздействие коронавируса SARS-CoV-2 и родственного ему возбудителя атипичной пневмонии на ткани человеческих лёгких. Новый вирус оказался втрое агрессивнее, чем предшественник.

Группа учёных внедрила вирусы в образцы лёгочной ткани, полученные от добровольцев. SARS-CoV-2 реплицировался в клетках в 3,2 раза быстрее, чем возбудитель атипичной пневмонии. При этом за первые двое суток после заражения новый коронавирус почти не привлекал внимания имунной системы.

Коронавирус ведёт себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций, — цитирует ТАСС доктора Джаспера Чана из медицинской школы Университета Гонконга.

По мнению его коллеги профессора Юэн Квок-юна, у человечества почти нет шансов сдержать пандемию как минимум до июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса началась со вспышки инфекции в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За неполные четыре месяца вирусом заразились более 1,76 миллиона человек. Почти 109 тысяч заболевших погибли.