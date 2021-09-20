Учёные допустили связь коронавируса с развитием болезни Альцгеймера

Учёные активно изучают связь инфекций с развитием болезни Альцгеймера. Уже доказано, что при постковидном синдроме у людей порой отмечается ухудшение памяти и ряд когнитивных способностей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, Александр Панчин.

То есть коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и пока неизвестно, насколько это долгосрочное явление. При этом болезнь Альцгеймера может развиваться очень долго, — объяснил Панчин.

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова профессор Александр Тхостов подчеркнул, что влияние COVID-19 на развитие болезни Альцгеймера пока не изучено. Он добавил, что ранние формы Альцгеймера могут начинаться и после 55 лет, хотя принято считать, что обычно заболевание развивается в возрасте от 70 лет и старше.

Ранее учёные продемонстрировали влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера у мышей. Как считалось ранее, ключевую роль в процессе играют амилоиды, образующиеся непосредственно в мозге. Таким образом, по мнению исследователей, уровень образования данного белка можно снизить, изменив структуру питания.